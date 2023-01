Albiate, personale dell’artista Vendramin: “Dentro e fuori il lockdown”

Una riflessione a colpi di pittura sul periodo buio della pandemia. L’artista Fabrizio Vendramin, noto al grande pubblico per aver vinto Italia’s got talent nel 2011, autore nel 2022 della riqualificazione artistica della pensilina della fermata del bus in piazza San Fermo ad Albiate, è protagonista di un evento speciale promosso dalla Commissione cultura del Comune.

Albiate, personale dell’artista Vendramin: nell’auditorium della biblioteca civica

“Dentro e fuori il lockdown” è il titolo della mostra personale di pittura ospitata nell’auditorium della biblioteca civica di piazza Vittorino Colombo. Affermato in Italia e all’estero, Fabrizio Vendramin all’inaugurazione di sabato è stato protagonista di un’azione di action painting. La mostra di pittura ospitata in auditorium sarà visitabile sino al 5 febbraio, dal martedì alla domenica.