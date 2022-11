Al cinema Anteo arriva Red, corteo Cosplay a Monza

Un corteo di Cosplay, persone vestite con i costumi di personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e dei film preferiti nel centro di Monza. Un’occasione davvero singolare per la città di Teodolinda. L’appuntamento è alle 18 di giovedì 1 dicembre in occasione della proiezione del film “One piece film: red” di Goro Taniguchi, noto regista, scrittore, disegnatore e produttore giapponese, al Capitol Anteo spazioCinema.

Al cinema Anteo arriva Red: cosa succede a Monza

A guidare il corteo sarà la Bink’s Family Cosplay, figuranti abbigliati con abiti pirateschi. Il punto di ritrovo è fissato davanti alla Libreria Tau – Letti e Riletti di via Cortelonga. L’allegro e colorato serpentone girerà per le strade del centro storico per poi confluire nella sala cinematografica di via Pennati dove alle 19.30 inizierà la proiezione della pellicola realizzata nel paese del Sol Levante.

Al cinema Anteo arriva Red: la storia

La scelta dell’abbigliamento piratesco non è casuale, ma richiama la storia del film che vede protagonista una amatissima cantante, Uta, che ha sempre nascosto la sua reale identità. La sua voce è talmente affascinante che viene descritta come ultraterrena. Uta decide un giorno di apparire in pubblico in un concerto dal vivo con il desiderio di fare felice il mondo con la sua musica. Tra i suoi fan ci sono marinai, pirati e un particolare gruppo, la Ciurma di Cappello di Paglia, personaggi a cui i Cosplay cercheranno di ispirarsi per divertirsi e per immedesimarsi nella storia fantastica. Gli spettatori che assisteranno alla proiezione riceveranno alcuni ricordi: il poster cartaceo del film, un gadget esclusivo realizzato per l’occasione da una mangaka (un disegnatore o una disegnatrice dei celeberrimi fumetti Manga), una spilla a tema creata da Tau.