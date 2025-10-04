Vimercate, rapinata dall’ex convivente si prende anche calci e pugni

Ha ospitato temporaneamente l’ex convivente nella sua casa di Vimercate e lui, come ringraziamento, le ha rubato il portafogli contenente 110 euro, poi, rinchiuso nella abitazione dalla vittima, che ha scoperto il furto, il ladro ha chiamato il 112 chiedendo aiuto.

Non solo, la donna, all’arrivo dei carabinieri di Vimercate, ha detto che nel tentativo di recuperare il denaro che le era stato sottratto sarebbe stata anche presa a schiaffi e pugni dall’uomo. Il quale avrebbe reagito con violenza anche nei confronti dei militari, nel tentativo di riappropriarsi del denaro rubato, che aveva in una tasca, posto sotto sequestro, rendendo necessaria la sua immobilizzazione.

Vimercate, derubata dall’ex: l’uomo arrestato dai carabinieri

Una serata movimentata che si è conclusa con l’arresto dell’uomo, un 27enne di origine peruviana, residente a Cernusco sul Naviglio, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ad operare i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vimercate, con il supporto della Stazione di Agrate Brianza. IL 27enne era tra l’altro già stato sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla Polizia Giudiziaria per fatti precedenti. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Monza, il 27enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma.

Vimercate, arrestato un 27enne, la donna medicata all’ospedale

Il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cernusco sul Naviglio. La vittima, soccorsa all’ospedale di Vimercate, è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni e ha successivamente sporto denuncia. Il denaro le è stato restituito.