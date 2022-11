Vimercate: polemiche e idee (politiche) per recuperare teatri e piscina

La mancanza di un grande teatro e della piscina a Vimercate tiene sempre accesa la discussione a livello politico tanto che la lista civica Ripartiamo con Francesco Sartini Sindaco ha voluto punzecchiare l’attuale amministrazione. Il gruppo capitanato in consiglio da Patrizia Teoldi ha spiegato come l’evento organizzato da Agende Rosse con don Luigi Ciotti si è tenuto al cineteatro San Luigi di Concorezzo davanti a 750 studenti di cui gran parte di Vimercate.

Vimercate: polemiche e “Ripartiamo con Francesco Sartini sindaco”

“Ci spiace però, purtroppo, misurare la scelta di arretramento che la nuova amministrazione di Vimercate ha fatto su questo fronte. Con la nostra amministrazione avevamo infatti ricavato lo spazio per un nuovo teatro comunale da 500 posti nell’area dell’Ex Ospedale, costruendo l’accordo con gli operatori per consentirne la costruzione e la cessione al Comune. Sarebbe stato un importante investimento per permettere anche a Vimercate di sviluppare un’offerta culturale e di eventi di ampia portata – hanno chiosato gli ex Cinque Stelle -.La decisione dell’attuale amministrazione, prima ancora di mettere mano alle tante questioni aperte, come ad esempio la piscina di cui non si vede ancora una possibile data di apertura, è stata quella di eliminare il teatro dal progetto, senza peraltro chiarire in che modo recuperare benefici verso il comune, penalizzando la nostra città rispetto alle dotazioni che (e qui diciamo 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢) amministratori dei Comuni a noi vicini sostengono e mettono a disposizione delle loro comunità. A noi questa decisione appare assurda. Abbiamo il sospetto che sia dovuta da un lato all’incapacità di sviluppare una visione culturale e coinvolgente per la nostra comunità. Dall’altro alla volontà di cancellare qualsiasi segno di quanto sviluppato dalla precedente amministrazione”.

Vimercate: polemiche e idee (politiche) e il piano Mascia

Immediata e secca la replica dell’assessore alle Grandi Opere Mariasole Mascia. “Queste critiche che arrivano da loro non hanno senso visto che hanno solo saputo chiudere servizi alla città presentando un teatro che non si sapeva assolutamente come poi gestirlo – ha detto la vicesindaca -. Inoltre noi stiamo lavorando con la Provincia per ripristinare l’auditorium dell’Omnicomprensivo, come abbiamo fatto per il palazzetto. Ricordo che la politica deve dare risposte concrete e non buttare lì solo delle idee senza poi un seguito”. La giunta Cereda sta anche pensando di recuperare la ex cappellania del vecchio ospedale per ricavarci un teatro polifunzionale e sulla piscina Mascia ha ribadito che “è vero che non abbiamo ottenuto fondi dal bando a cui abbiamo aderito, perché i finanziamenti sono stati destinati al sud, ma abbiamo la possibilità di un partenariato pubblico-privato. In più la nostra amministrazione ha un piano completo di riqualificazione di tutto il centro sportivo ascoltando le esigenze del territorio”.