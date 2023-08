Vimercate: non ce l’ha fatta il ciclista caduto sulla sp45 a causa di un malore

Non ce l’ha fatta il ciclista 57enne caduto in bicicletta sulla Sp45 a Vimercate lunedì 7 agosto in seguito probabilmente a un malore.

Vimercate: non ce l’ha fatta e la corsa in ospedale

L’uomo residente a Lissone per le gravi ferite riportate dal sinistro è spirato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato trasportato con la massima urgenza in codice rosso dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e l’auto medica. Sull’esatta dinamica dell’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine giunte sul posto in un tratto di strada molto trafficato.