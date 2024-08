Vimercate: la consulta di Velasca studia alternative alla viabilità

La consulta e i cittadini di Velasca studiano alternative alla viabilità che vorrebbe realizzare nel centro della frazione l’amministrazione Cereda. Venerdì sera 23 agosto i residenti si sono riuniti in assemblea nel parco di Villa Volontieri perchè era stata cambiata la serratura della porta d’ingresso della storica residenza e la chiave consegnata al comitato era sbagliata. La consulta ha proposto quattro ipotesi diverse al quadrilatero di sensi unici tra via Kennedy, via Velasca, via Rosa e via Ungaretti compreso l’implementazione di parcheggi e ciclopedonale imponendo una zona a 30 chilometri orari, già in vigore in centro alla città, oltre a Oreno e Ruginello.

Vimercate: la consulta di Velasca e le ipotesi

“Abbiamo avanzato delle idee – ha detto il presidente della consulta locale Fiorenzo Mazzarella -. Un’ipotesi è quella di invertire i sensi unici creando una una circolazione in senso orario e non antiorario come pensa il Comune. Altre idee riguardano la creazione di sensi unici solo in alcuni punti delle strade e concentrarsi specialmente sulla viabilità di via Ungaretti che conta anche stalli di sosta e la presenza della scuola”.

Vimercate: la consulta di Velasca e il cambio di serratura di Villa Volonterio

Tutte proposte che dovranno anche essere vagliate sia dall’ufficio tecnico che dall’esecutivo di Palazzo Trotti. “Venerdì non sono mancati i contributi dei residenti per le modifiche alla viabilità, inoltre nel quartiere sono già state raccolte 300 firme per chiedere la sospensione del provvedimento al sindaco Francesco Cereda– ha concluso Mazzarella -. In più abbiamo in programma un altro incontro pubblico il prossimo 3 settembre alle 21 questa volta dentro Villa Volontieri perché abbiamo recuperato la chiave giusta e ci confronteremo con il primo cittadino e con l’assessore Elena Lah che tiene i rapporti con le consulte”.D’altronde lo scorso venerdì il cambio della serratura della storica residenza ha costretto Mazzarella e i presenti a cambiare in un certo senso location spostandosi nel parco a proiettare immagini sulla circolazione velaschese.