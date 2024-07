Vimercate, il sindaco Cereda non cambia idea: «La nuova viabilità a Velasca andrà comunque avanti»

È partita anche una raccolta firme tra residenti per sospendere il progetto della nuova viabilità della frazione Velasca e avviare un percorso partecipato tra cittadini e amministrazione per giungere a una soluzione condivisa.

Il sindaco Francesco Cereda non sembra intenzionato a cambiare idea: «Siamo convinti di modificare la circolazione come abbiamo già detto – ha chiosato il primo cittadino – Per il momento rimaniamo fermi dove siamo e organizzeremo probabilmente un nuovo incontro con la popolazione per far meglio digerire la cosa a tutti».

Cereda spiega che in questi ultimi giorni sono arrivate alcune mail e un centinaio di firme contrarie a questa operazione. «Resta il fatto che sono arrivati anche messaggi da residenti che hanno accolto favorevolmente la proposta e ricordo che questo è un intervento per l’interesse di tutti e non si può considerare solo l’interesse di alcuni», ha aggiunto sempre Cereda.

Vimercate, il sindaco Cereda tra la raccolta firme e la zona a 30 km/h

La nuova viabilità prevede la creazione di un anello di sensi unici tra via Kennedy, via Velasca, via Rosa e via Ungaretti, con la creazione di una ciclopedonale lungo via Velasca e spazio per alcuni parcheggi sul lato strada, oltre a un dosso per allentare i veicoli lungo la stessa strada centrale della frazionale all’altezza del civico 65 per chi proviene da Arcore oppure Oreno. Tutto ciò genererà una zona a 30 chilometri orari per tutelare maggiormente l’utenza debole composta da pedoni e ciclisti . Un provvedimento già applicato sempre dallo stesso esecutivo da qualche tempo anche nel centro storico di Vimercate e nelle frazioni di Ruginello e Oreno.

L’idea però non piace soprattutto ad alcuni commercianti e residenti del centro che hanno già manifestato nelle ultime settimane il proprio malumore direttamente o indirettamente a Palazzo Trotti. La questione resta sempre attuale nel rione vimercatese.