Il Giardino Sottocasa riapre in primavera: Vimercate avrà a disposizione un nuovo spazio per la comunità. Il Comune ha presentato nei giorni scorsi i dettagli del progetto di riqualificazione di Giardino Sottocasa, che sarà aperto al pubblico in primavera 2025. L’intervento, finanziato con due milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr, ha riguardato il recupero completo dell’area verde e della parte posteriore della villa storica posta nel cuore della città.

Vimercate: il Giardino Sottocasa riapre a primavera 2025 dopo vent’anni, intervento coi fondi Pnrr

Tra le operazioni svolte, la salvaguardia delle alberature esistenti e l’introduzione di essenze autoctone o adeguate al clima, con l’obiettivo di garantire una gestione sostenibile del giardino. Inoltre, è stata prevista l’apertura di due cancelli nelle mura della villa, che consentiranno il collegamento diretto tra il parco della villa e il parco comunale adiacente, ampliando significativamente gli spazi a disposizione per la cittadinanza. Questo intervento rappresenta per Vimercate il più rilevante tra quelli realizzati con i fondi Pnrr, sia per l’entità dell’investimento sia per l’impatto sull’utilizzo pubblico degli spazi.

Vimercate: il Giardino Sottocasa riapre a primavera 2025 dopo vent’anni, nuovo spazio culturale

Si tratta del primo progetto per costo e del secondo per tempi di realizzazione, dopo la riqualificazione dell’asilo nido di via XXV Aprile. Il Giardino Sottocasa, chiuso da circa vent’anni, sarà restituito alla comunità con una nuova funzione culturale. Gli spazi potranno infatti ospitare eventi e attività, ampliando le opportunità di aggregazione e valorizzazione storica. Durante la conferenza, il sindaco Francesco Cereda ha evidenziato come questo progetto sia parte di un piano più ampio per il recupero del patrimonio cittadino: un unico percorso nel verde e nelle bellezze di Vimercate. Un altro elemento significativo è il restauro delle facciate esterne della villa, eseguito dalla società Brianza Due Srl, di proprietà della famiglia Berlusconi, titolare della porzione privata del complesso.