Ville Aperte in Brianza all’insegna dell’inclusività

Ville Aperte In Brianza 2023 versione autunnale (dal 16 settembre al 1° ottobre): saranno persone con disabilità, dopo un percorso di formazione e di studio, a fare da Ciceroni ai visitatori delle dimore storiche più belle della provincia. Un’edizione ancora più all’insegna dell’insegna della inclusività grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” e la Rete TikiTaka – Fondazione Comunità Monza e Brianza.

Ville Aperte autunnale, ecco le location

A Villa Zari, a Bovisio Masciago, famosa per l’eredità artigiana che si respira con il profumo del suo arredamento in legno, sono state programmate visite in costume tenute proprio da persone con disabilità, visite in lingua dei segni ed esibizioni di musiche al pianoforte. Tra le residenze che ospiteranno queste immersive esperienze sensoriali c’è poi Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno. Anche il palazzo in stile tardo-barocco lombardo ospiterà delle visite guidate gestite da persone affette da disabilità, che porteranno alla scoperta di un particolare percorso olfattivo dei profumi che all’epoca erano presenti nell’agrumeto del Palazzo.

E poi a Desio, tra le mura di Villa Cusani Traversi Tittoni e il suo parco, uno dei primi esempi italiani di giardino paesaggistico “all’inglese”, dove verranno organizzate alcune visite inclusive. Una sezione del sito www.villeaperte.info sarà dedicata a tutte le attività che avranno come tematiche principali l’accessibilità e inclusività.

Ville Aperte in Brianza, promozione del reinserimento sociale dei detenuti

Inoltre, anche per questa 21° edizione, Ville Aperte in Brianza rinnova la collaborazione con l’Associazione dEntrofUoriars, che ha l’obiettivo di promuovere il reinserimento sociale dei detenuti nell’ambito del Grande Patrimonio Culturale ed Artistico Italiano e che, attraverso le sue scelte, vuole far conoscere la realtà mondo carcerario alla società civile. Per l’occasione, l’Associazione presenterà all’interno di una dimora di delizia della Brianza la mostra “Rinascita”, che sarà accessibile per tutto il periodo in cui si svolgerà Ville Aperte in Brianza.