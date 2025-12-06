Villasanta, rubata dall’androne di casa la carrozzina di Davyd Andryiesh: «Sono in difficoltà»

È più deluso e amareggiato che arrabbiato Davyd Andryiesh, studente universitario villasantese, campione di handbike. Sabato 6 dicembre è sceso nell’atrio del condominio dove abita, nel quartiere San Fiorano a Villasanta, per riprendere la sua carrozzina a propulsione elettrica che parcheggia abitualmente nel sottoscala. Il mezzo però non c’era più. Qualcuno, probabilmente durante la notte, lo ha rubato.

Villasanta, rubata dall’androne di casa la carrozzina di Davyd Andryiesh: «Mai pensato che potesse succedere»

«Evidentemente il ladro conosceva le mie abitudini e sapeva dove trovare la carrozzina – racconta il giovane atleta – Io lascio sempre la carrozzina nel sottoscala, all’ingresso perché l’ascensore di casa nostra è piccolo. Il condominio è degli anni Settanta e l’ascensore non è stato realizzato pensando al trasporto di una persona in carrozzina. Inoltre il mio mezzo è particolarmente ingombrante e in casa non riuscirei a muovermi».

E così il sottoscala da sempre accoglie la carrozzina di Davyd: «Non ho mai pensato che potessero rubarmela, chi farebbe una cosa del genere», si chiede.

Villasanta, rubata dall’androne di casa la carrozzina di Davyd Andryiesh: denuncia ai carabinieri, il valore è di circa 10mila euro

Dopo l’amara sorpresa ha subito sporto denuncia al comando dei carabinieri di via Edison, ma le possibilità di ritrovare il mezzo sono scarse. «Martedì (perché lunedì 8 dicembre è festa e gli uffici sono chiusi, ndr) contatterò l’Ats per chiedere che mi venga assegnata una nuova carrozzina e anche un nuovo propulsore elettrico. So già che l’iter non sarà breve, tenendo presente che ci sono di mezzo anche le feste di Natale».

Il valore della carrozzina di Andryiesh è di circa 10.000 euro. Per ora utilizza una carrozzina che gli è stata data in prestito. «Purtroppo è una carrozzina senza propulsore e questo significa che qualcuno dovrà spingermi perché senza l’aiuto del motore non riesco a spostarmi. Questo furto mi ha lasciato davvero in ginocchio. Fino a quando non avrò una nuova carrozzina con propulsore non sarò più autonomo nei miei movimenti. E inoltre giovedì ho programmato anche un esame all’università».

Villasanta, rubata dall’androne di casa la carrozzina di Davyd Andryiesh: appello anche sui social

Oltre alla denuncia sporta ai carabinieri Andryiesh ha lanciato un appello anche sui social. A giugno del 2024 i ladri avevano rubato il motore della carrozzina: «Allora non ritrovai il propulsore e feci richiesta per averne un altro. Chissà, magari questa volta andrà diversamente».