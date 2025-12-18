Villasanta: ruba i medicinali in farmacia e salta su un bus per tentare la fuga

Ha rubato dei medicinali in una farmacia di Villasanta, ha spintonato uno dei presenti nella attività, trasformando quindi il furto in rapina, e si è dato alla fuga salendo su un autobus del trasporto pubblico. Non ha fatto però i conti con la collaborazione di una serie di testimoni che hanno assistito alla scena e la prontezza dell’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza che hanno intercettato il mezzo pubblico e individuato il presunto responsabile del reato, denunciato in stato di libertà per rapina impropria. Si tratta di un 23enne cittadino egiziano, residente a Sesto San Giovanni.

Villasanta: un 23enne denunciato dai carabinieri per rapina impropria

I fatti si accaduti nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre in una farmacia del centro di Villasanta. La pattuglia dell’Arma ha individuato il 232enne, ancora in possesso dei medicinali asportati. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro e successivamente restituita al responsabile della farmacia. Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine è stato condotto in caserma e quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per rapina impropria.