Vigile di Arcore in servizio a Malgrate insegue i rapinatori, ma viene ferito

Cinque giorni di prognosi Caos e violenza sabato sera, 21 settembre, a Malgrate, in provincia di Lecco, dove era presente, aggregato per il servizio di sicurezza, anche l’agente in servizio al Comune di Arcore, Salvatore Gitto. Tutto ha avuto inizio verso le 22.30 quando durante il normale servizio di pattugliamento promosso dall’Amministrazione malgratese in occasione di eventi, alcuni agenti della polizia Locale vengono richiamati per una rapina che era stata appena consumata ai danni di un commerciante ambulante. I rapinatori, tutti giovani nordafricani, si sono dati immediatamente alla fuga attraverso i vicoli della cittadina lacustre con estrema rapidità. Ma gli agenti in servizio, fra cui Salvatore Gitto, non si sono arresi e poco dopo riescono a localizzare la banda di delinquenti.

Vigile di Arcore in servizio, la colluttazione e cinque giorni di prognosi

Li invitano a fermarsi ma inutilmente. A quel punto ne nasce una colluttazione dove Salvatore Gitto affronta i rapinatori con forza e determinazione riuscendo poi a fermare uno dei giovani ma riportando una ferita ad un braccio. Per fortuna senza gravi conseguenze: se la caverà con cinque giorni di prognosi. Cinque giorni di prognosi che, non avendo comunque voluto richiedere l’infortunio per servizio, non gli hanno impedito di tornare regolarmente in servizio ad Arcore.

Una serata che però ha visto il fermo di tutti i responsabili della rapina che, tra l’altro, ha visto alcuni dei cittadini presenti particolarmente infuriati contro i rapinatori tanto che stavano “maturando”, sempre dalla folla, reazioni piuttosto violente. Una tensione che ha visto poi uno dei rapinatori armato di una bottiglia rotta per difendersi.

“Tutto normale – ci dice Gitto – fa parte dei rischi della nostra attività, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze”. Il sindacato Uil-Fpl ha voluto esprimere tutta la solidarietà e gli auguri di pronta guarigione a Salvatore Gitto, rimasto ferito durante il servizio.