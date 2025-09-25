Sono stati fissati per venerdì 26 settembre nella chiesa parrocchiale di Paderno d’Adda i funerali di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone sabato sera in via per Airuno a Brivio, in provincia di Lecco, mentre a piedi stavando andando alla festa del paese.

La magistratura ha concesso il nullaosta per la cerimonia, che sarà celebrate in forma congiunta alle 15. Le due ragazze erano molto amiche e già martedì sera la chiesa si era riempita per una veglia.

Venerdì il funerale di Giorgia Cagliani e Milena Marangon travolte a Brivio, il dolore di Besana e Lesmo

Negli ultimi giorni sono state numerose anche nella Brianza monzese le testimonianze d’affetto in ricordo di Giorgia Cagliani, che tra le tante passioni aveva anche la pallavolo e giocava nella Polisportiva Besanese, che dal giorno dell’incidente non ha ancora ripreso gli allenamenti, dopo aver militato nel Dream Volley Lesmo.