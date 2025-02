Un boato nella notte. Un’esplosione. A causarla una banda di criminali che lunedì 17 febbraio, prima dell’alba, ha preso d’assalto la filiale della BCC Triuggio e Valle Lambro in via Cavour a Veduggio con Colzano. Erano da poco passate le 3 di notte quando i malviventi sono entrati in azione. Obiettivo della sortita lo sportello bancomat che si trova all’esterno dell’edificio. A pochi passi dall’adiacente condominio.

Veduggio con Colzano: assalto al bancomat della Bcc, la tecnica della marmotta

La banda, secondo una prima ricostruzione, avrebbe utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, che prevede di forzare con un trapano l’erogatore delle banconote e di inserire all’interno un ordigno artigianale a forma di cono capace di contenere sino a mezzo chilo di polvere da sparo che, una volta azionata la miccia, fa esplodere lo sportello permettendo di raccogliere tutte le banconote contenute all’interno.

Questa tecnica negli ultimi anni pare aver preso piede in tutta Italia perché farebbe sì che i soldi rubati restino intatti, e non macchiati dall’inchiostro che viene spruzzato dai sistemi di sicurezza delle postazioni bancomat.

Ladri BCC Triuggio e Valle Lambro a Veduggio con Colzano Ladri BCC Triuggio e Valle Lambro a Veduggio con Colzano

Veduggio con Colzano: assalto al bancomat della Bcc, filiale riaperta già martedì

I colpi di questo tipo vengono solitamente messi in atto da bande specializzate che sono in grado di completare l’assalto al bancomat in un tempo che va dai 2 ai 4 minuti massimo prima di darsi alla fuga. Secondo le testimonianze di chi abita nella zona la detonazione è stata fortissima e ha buttato giù dal letto tutti i residenti che hanno fatto appena in tempo a vedere un’auto di colore chiaro, forse bianco, allontanarsi. Ingenti i danni per la sede della filiale della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro che nella mattinata di martedì 18 febbraio era però già regolarmente aperta.

«Lunedì i clienti non potevano entrare fisicamente in filiale a causa degli ingenti danni ma gli operatori erano comunque reperibili e raggiungibili telefonicamente – hanno comunicato i vertici dell’istituto bancario dalla sede centrale di Triuggio – I veduggesi che avevano necessità di effettuare delle operazioni allo sportello sono stati indirizzati verso le filiali più vicine di Briosco e Barzanò».

Veduggio con Colzano: assalto al bancomat della Bcc, la prima spaccata in trent’anni

In poche ore di lavoro sono stati sistemati gli arredi e i serramenti gravemente danneggiati dall’esplosione. Per il bancomat della filiale quella di lunedì è stata la prima spaccata da quando ormai trent’anni fa ha aperto in paese la sede distaccata della BCC Valle Lambro, sull’episodio indagano i Carabinieri della stazione di Besana.

Da inizio anno nella vicina provincia di Bergamo sono stati già nove i bancomat fatti esplodere con la tecnica “della marmotta”. Due colpi a settimana con bottini variabili, dai 2mila ai 20mila euro. Una escalation che ha richiesto la scorsa settimana la convocazione in Prefettura a Bergamo, mercoledì 12 febbraio, del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha firmato un protocollo d’intesa con l’Associazione bancaria italiana.