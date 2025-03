Parte martedì 11 marzo a Vedano al Lambro la rivoluzione dei mezzi di soccorso e dell’assistenza sul territorio. Un mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana sarà posizionato stabilmente con base operativa nei locali di Casa Francesco, in largo Vittime del Dovere. La Croce Rossa si è impegnata inoltre con i responsabili di Casa Francesco nell’offrire servizi socialmente utili, ampliando così la propria attività di supporto alla comunità. Un impegno portato avanti da Guido Compatangelo, presidente del Comitato di Monza della Croce Rossa, con il responsabile di Casa Francesco, Franco Villa, il sindaco di Vedano Marco Merlini e l’assessore ai Servizi Sociali Patrizia Lissoni.

Ecco quindi che al fianco dei più deboli non rimane più solo un semplice slogan. Collaborando con Unitalsi e il Comune di Vedano, Croce rossa lavorerà per offrire un supporto concreto ai cittadini.

Vedano al Lambro: dall’11 marzo Croce Rossa operativa a Casa Francesco, «primo passo verso una rivoluzione dell’assistenza sul territorio»

«L’accordo è il primo passo verso una vera e propria rivoluzione nell’assistenza sul territorio e nei servizi di soccorso portando soluzioni tangibili per la Comunità – commenta Guido Compatangelo, presidente della Cri – Croce Rossa, il Comune insieme a Casa Francesco, stanno dando vita ad un progetto che non solo migliorerà l’efficienza dei soccorsi, ma offrirà anche un supporto continuo e attento alle persone più vulnerabili, come gli anziani e i più deboli».

«La collaborazione con Croce Rossa – commenta Marco Merlini, sindaco di Vedano – porta in città un ulteriore servizio di eccellenza. Casa Francesco diventa il punto di riferimento per la Comunità di Vedano, ma anche per tutto un territorio. L’attenzione verso i deboli ed i fragili è sempre nel cuore di questa Amministrazione».