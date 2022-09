Usmate-Velate ricorda Gino Strada con una targa e un dipinto

Nel parco di Villa Borgia a Usmate-Velate sabato 10 settembre è stata ufficialmente inaugurata la targa in memoria del fondatore di Emergency Gino Strada, alla presenza della moglie Simonetta Gola, del sindaco Lisa Mandelli e dell’assessore alla Cultura Mario Sacchi. A seguire, in piazzale Pertini è stato scoperto il dipinto del pittore Bruno Freddi dedicato proprio al fondatore di Emergency.

Usmate-Velate ricorda Gino Strada “L’uomo della solidarietà”

La targa svelata dedicata a Gino Strada

“Come Amministrazione Comunale abbiamo subito accettato la proposta di Emergency – Gruppo Usmate Velate per dedicare uno spazio alla memoria di Gino Strada – ha ricordato il sindaco Mandelli – una persona legata ai valori della solidarietà e dell’altruismo, un’esistenza spesa al servizio di chi subisce le conseguenze dei conflitti e le decisioni di pochi. Il nostro è un piccolo omaggio: gli ospedali che Gino Strada ha realizzato in giro per il mondo sono la sua memoria più concreta, viva e tangibile”