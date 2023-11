Usmate-Velate: il consiglio è incandescente, la minoranza se ne va e chiede di rimuovere il segretario

Alta tensione in consiglio comunale a Usmate-Velate con presunti insulti da parte del segretario comunale Mario Spoto nei confronti della minoranza che ha abbandonato l’aula. Martedì sera 28 novembre in Villa Borgia si è tornati a parlare del caso della Guardia di Finanza nell’ufficio tecnico e la nuova collocazione del dipendente indagato dalla Procura con un’interrogazione presentata da Vanessa Amati di Cambiamo Insieme a nome dell’opposizione che comprende anche la Lega, a cui ha risposto il sindaco Lisa Mandelli.

Usmate-Velate: il consiglio è incandescente, la bagarre in aula

Sulla questione però è intervenuto anche il dirigente comunale evidenziando come le carte inerenti la nuova funzione dell’impiegato indagato non erano state correttamente lette dai membri della minoranza accompagnando le frasi con alcuni epiteti. A quel punto i componenti dell’opposizione hanno deciso di abbandonare l’aula e hanno diffuso un comunicato in cui solleciteranno il sindaco Lisa Mandelli a rimuovere Spoto dal suo incarico.

Usmate-Velate: il consiglio è incandescente e le parole dell’opposizione

“Quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale è grave e inaudito nella storia del Comune. Il segretario comunale ha perso il controllo e si è lasciato andare in ingiurie e insulti a ruota libera contro i gruppi Lega e Cambiamo insieme durante la discussione dell’interrogazione sul reintegro del dipendente comunale a seguito delle indagini della Procura nell’ufficio tecnico del Comune – hanno fatto sapere Lega e Cambiamo Insieme -. Grave e vergognoso il silenzio del sindaco Mandelli e delle donne presenti in aula durante le esternazioni di Spoto (figura istituzionale che dovrebbe garantire imparzialità) che, letteralmente gridando in sala consiliare, si è permesso di lanciare insulti e offese a tutta la minoranza e in particolare alla consigliera Vanessa Amati, senza intervenire. Il segretario Spoto ha superato il limite della decenza intervenendo nei modi e nei toni con atteggiamenti aggressivi e violenti che ricordano il patriarcato, proprio a tre giorni dalla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Chiederemo pertanto al sindaco Mandelli la revoca immediata dell’incarico al segretario comunale Spoto”.

Usmate-Velate: il consiglio è incandescente, la possibile replica della maggioranza

Invece l’assise dopo qualche minuto di sospensione ha ripreso regolarmente con solo la maggioranza seduta tra i banchi per approvare gli altri punti all’ordine del giorno. Nelle prossime ore potrebbe uscire un comunicato della maggioranza in risposta all’opposizione.