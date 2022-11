Un’auto esce di strada a Sovico e si ribalta, distruggendo una pensilina degli autobus

Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente stradale che sabato 19 novembre, poco prima delle 5 del mattino, si è verificato in via Monza a Sovico, dove un’autovettura che procedeva in direzione di Carate Brianza, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ed ha finito con il travolgere una pensilina degli autobus, distruggendola.

Incidente: sul posto un’ambulanza del 118

Un’immagine della vettura, uscita molto danneggiata

Immediato è scattato l’allarme, che ha condotto sul posto tra gli altri un’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, che si sono occupati della messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Incidente: niente di grave per gli occupanti della vettura

La pensilina distrutta

L’iniziale spavento, dovuto alla dinamica potenzialmente molto pericolosa dell’accaduto, ha poi lasciato spazio ad un sospiro di sollievo, quando si è verificato che i quattro occupanti del veicolo non avevano riportato le ferite temute.