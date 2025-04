Il “metodo Arpa Lombardia” fa scuola e diventa una nuova linea guida per l’analisi del rischio nell’ambito della normativa Seveso: uno strumento operativo nel campo della prevenzione che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, presenta il 7 maggio all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

“L’anno prossimo ricorre il 50° anniversario dell’incidente avvenuto a Seveso il 10 luglio 1976 – sottolinea una nota – Il disastro industriale che colpì il comune lombardo è un evento di rilevanza storica e scientifica, le cui conseguenze legate alla fuoriuscita di una nube tossica di diossina dallo stabilimento ICMESA hanno avuto un impatto significativo sulla salute umana e sull’ambiente“.

“Un’altra Seveso mai più”, nuova linea guida di Arpa Lombardia: il convegno del 7 maggio

L’evento del 7 maggio si intitola “Analisi del rischio: Linee guida e ruolo degli Enti nella direttiva Seveso” e sarà un momento di confronto tecnico e istituzionale “per raccogliere osservazioni e promuovere una cultura condivisa su sicurezza, salute e tutela ambientale. Un metodo che sarà subito dopo il workshop condiviso a livello nazionale e internazionale“.

Ci saranno fra i rappresentanti istituzionali: Claudio Sgaraglia (Prefetto di Milano), Attilio Visconti (Capo Dipartimento VVF del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), Giorgio Maione (assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia), Fabrizio Piccinini (presidente Comitato Tecnico Regionale – CTR Lombardia) e Fabio Cambielli (direttore generale di Arpa Lombardia).