“Una tazza per Lissone”: con l’asta di beneficenza i ragazzi della Polisportiva Sole agli Europei in Liechtenstein

«Lo spirito della manifestazione, la solidarietà, il mettersi in rete, condividere l’orgoglio di essere lissonesi, rappresentato anche dal nostro “angelo” ha raggiunto tutti». Marcella Spinelli, presidente della Pro Loco di Lissone è molto più che soddisfatta dell’esito dell’asta di beneficienza “Una tazza per Lissone” promossa per raccogliere fondi destinati ai ragazzi della Polisportiva Sole che parteciperanno ai campionati europei di sci alpino Special Olympics che si terranno in Liechtenstein. Non èra facile inserire una manifestazione con un ta spessore culturale e ideale.

“Una tazza per Lissone”: all’asta dieci pezzi dell’artista Gaspare Perego

Lo scorso venerdì sera sono stati battuti all’asta i primi 10 pezzi, con tanto di firma dell’artista Gaspare Perego che le ha realizzate quest’anno, ha spiegato la sua reinterpretazione secondo cui “l’angelo, simbolo della nostra città è avvolto nel vortice della “rete” che è, non solo rappresentativa dell’unione tra le realtà del territorio ma, anche la contemporaneità”.

Il vicesindaco Ruggero Sala battitore d’asta

L’angelo, posato sul punto più alto del campanile della chiesa madre, è uno dei simboli. Una serata divertente in cui il vicesindaco Ruggero Sala ha smesso i panni dell’autorità per ricoprire quelli di battitore d’asta, come ha sempre fatto negli anni. Alla serata non potevano mancare, insieme ai lissonesi, i protagonisti, i ragazzi della Sole con il loro presidente Davide Fustinoni e Micaela Racchini, allenatrice del gruppo di sciatori.