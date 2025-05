Una aggressione a Seveso e ragazza soccorsa in codice rosso per l’alcol a Lissone

Una aggressione, a Seveso, poco dopo mezzanotte di sabato 10 maggio è terminata con un trasporto al pronto soccorso in codice verde all’ospedale di Desio di un 42enne. Due poi le intossicazioni da alcol, con intervento del personale paramedico inviato dal 118. Una ha riguardato un 20enne, a Vimercate, per il quale fortunatamente non è stato necessario il trasporto all’ospedale.

Lissone: una 23enne soccorsa in codice rosso per intossicazione etilica

Decisamente più grave quella che ha interessato una 23enne soccorsa attorno alle 3 di notte di domenica 11 maggio a Lissone. E’ stata infatti portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Altro intervento analogo, poco prima delle 7 a Bovisio. Anche in questo caso, come a Vimercate, la situazione si è fortunatamente rivelata meno grave del previsto.