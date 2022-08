Un uomo denunciato a piede libero per spaccio dalla polizia locale di Seregno

Nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio, condotte dal nucleo di sicurezza urbana e di polizia giudiziaria, con la finalità, tra le altre, di un contrasto alla circolazione ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi gli agenti del corpo della polizia locale di Seregno hanno individuato in corso Matteotti, arteria centrale sempre molto trafficata, un extracomunitario, già osservato precedentemente. L’uomo, sul capo del quale pendono numerosi precedenti penali, è stato fermato mentre viaggiava in bicicletta, per recarsi a consegnare cinque dosi di cocaina, trovate in suo possesso.

Polizia locale: il soggetto destinatario di provvedimenti ignorati

Condotto al comando di via Umberto I per essere identificato, in quanto sprovvisto di documenti, il soggetto è risultato inoltre essere destinatario di ben sei ordini di lasciare il territorio nazionale, sempre ignorati. Per questi motivi, nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero, per detenzione ai fini dello spaccio, oltre al reato di permanenza illecita sul territorio nazionale, nonostante l’ordine del questore.