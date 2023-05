Un pedone travolto ad Arcore, vola per terra, ma se la cava con lievi ferite

Ennesimo attraversamento pedonale arcorese teatro di un violentissimo incidente stadale. Poco dopo le ore 16 dello scorso venerdì 26 maggio, proprio davanti agli uffici del Comune di Arcore, un ottantaduenne è stato travolto da un’autovettura, mentre attraversava il passaggio pedonale che dal parcheggio dell’ex Cinema Apollo conduce agli uffici Anagrafe. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, recuperata anche a mezzo di una videocamera di sorveglianza, l’ottantaduenne avrebbe atteso sul marciapiede che le vetture provenienti da via Monte Bianco, in direzione Peregallo-Arcore, si fermassero, per poi attraversare indenne la prima parte di carreggiata. All’improvviso, però, una Dacia Sandero rossa, in uscita dalla rotonda di Largo Vela, avrebbe travolto in modo violento l’anziano, non fermandosi alle zebre, che l’ottantaduenne era intento ad attraversare.

Un pedone travolto e l’impatto

L’impatto, data anche la discreta velocità della Dacia, avrebbe fatto “volare” il malcapitato per qualche metro, facendolo precipitare e sbattere sul marciapiede d’innanzi agli uffici. Trasportato immediatamente all’Ospedale San Gerardo di Monza, l’anziano se l’è cavata con sole due settimane di prognosi: un vero e proprio miracolo. Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso, ma si esclude il danno meccanico alla vettura: l’automobile, quasi nuova non presenterebbe nessun tipo di problema all’impianto frenante, mentre sarebbe molto plausibile l’ipotesi di errore umano, avvalorata dall’età avanzata del conducente.

Un pedone travolto e l’idea Bertani

Quello di venerdì non è che l’ennesimo gravissimo incidente che coinvolge i passaggi pedonali arcoresi nel breve periodo. Per arginare il problema e dissuadere i guidatori dal procedere a folli velocità nei pressi degli attraversamenti pedonali, l’amministrazione sta lavorando a diverse soluzioni. “Con l’assessore Travascio ci stiamo muovendo molto bene – dichiara il consigliere Michele Bertani, ideatore di una di queste proposte – chiaramente ci vuole tempo per metterle in atto”. Dopo l’investimento avvenuto lo scorso 22 marzo su viale Brianza, vittima una bambina intenta a recarsi alla fermata dello scuolabus, infatti, il consigliere Bertani si era fatto promotore di una soluzione creativa per arginare il problema investimenti. Ispirandosi a quanto già messo in pratica nei paesi del nord Europa, il consigliere di Forza Italia, aveva proposto all’amministrazione di posizionare manichini con sembianze umane nei pressi degli attraversamenti pedonali più critici. Secondo quanto spiegato dal consigliere, tuttavia questo sarebbe soltanto una delle idee in fase di valutazione per risolvere un grave, triste problema che riguarda molto da vicino la cittadina brianzola.