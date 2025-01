Troppo alcol, un 16enne soccorso a Desio, aggressioni a Seregno e Carnate

Intossicazioni da alcol e aggressioni hanno caratterizzato la serata di interventi del personale di soccorso della Agenzia regionale emergenza urgenza, sabato 25 gennaio. Il primo è avvenuto a Monza, in via Marsala, dove un 43enne, attorno alle 19, si è sentito male per aver alzato troppo il gomito: a soccorrerlo è stato personale della Croce rossa di Monza che l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo.

Poco prima delle 10 il personale Areu ha soccorso per il medesimo motivo un 33enne a Desio, non è stato necessario il trasporto all’ospedale. Poco prima delle 22.30, questa volta a Seveso, è toccato a due ragazzi, una 18enne e un 16enne, portati in codice verde per accertamenti all’ospedale di Desio.

Capitolo aggressioni: poco dopo le 21 a Seregno è stato soccorso un 20enne, in vicolo Pozzo mentre attorno a mezzanotte, nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate sono stati medicati un 24enne e un 45enne poi portati all’ospedale di Vimercate in codice verde.

Da segnalare anche un caso di autolesionismo a Monza, poco prima delle 22, per strada, che ha visto suo malgrado protagonista un 29enne soccorso in codice giallo e trasportato al San Gerardo.