Troppo alcol e aggressioni: due 18enni e una 19enne soccorsi a Seregno

Sono stati soprattutto soccorsi a persone, anche giovanissime, che hanno esagerato con l’alcol quelli accaduti nella serata di sabato 29 novembre e poi nella notte del 30 a Monza e in Brianza. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto poco prima dell’alba, a Seregno, interessati un ragazzo di 18 e una ragazza di 19, sul posto un’ambulanza e poi il trasporto all’ospedale di Desio in codice verde. Poco prima, attorno alle 4 e trenta, soccorsa invece una 25enne caduta a terra a Monza, in via Vittorio Emanuele e portata all’ospedale San Gerardo in codice verde.

Gli interventi del 118 nella serata e nella notte tra il 29 e il 30 novembre

Altre due intossicazioni etiliche si sono registrate attorno alle 21 di sabato a Cesano Maderno e Desio con una 49enne e un 53enne coinvolti. Da segnalare poi anche due interventi dei carabinieri della Compagnia di Seregno, oltre che personale sanitario, per due episodi di aggressione accaduti a Seregno e Giussano. In quest’ultimo, attorno alle 22, una 40enne è stata soccorsa in via Dante e portata in codice verde per accertamenti all’ospedale di Carate Brianza. Poco dopo, a Seregno, in via Santa Valeria, è stata la volta di un 18enne – in questo, riporta l’Agenzia emergenza urgenza, i coinvolti erano 5 – portato a sua volta in codice verde al pronto soccorso di Desio.