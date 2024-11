Treni, i pendolari: “In Lombardia sarà un 2025 di lacrime e sangue”

“Un 2025 da lacrime e sangue per i pendolari lombardi“: la sintesi la fa il Comitato pendolari del Meratese ma riguarda tutte le persone che per lavoro o studio usano i treni quotidianamente. Le parole arrivano dopo la conferenza del Trasporto pubblico lombardo, che si è tenuta il 30 ottobre. Il problema? Una nuova ondata di cantieri che investirà le tratte ferroviarie nel corso dell’anno, compromettendo le normali corse sui binari.

Treni, i pendolari: tratte ferroviarie chiuse per settimane e mesi

“Per essere chiari, per la rete Rfi (Rete ferroviaria italiana, ndr) si parla di oltre 40 cantieri, molti dei quali comportano la chiusura di linee o tratte ferroviarie per settimane o per mesi, o anche anni, come per la Milano-Bergamo via Carnate da Ponte San Pietro a Bergamo o la Como Albate-Lecco. Inoltre, sono previste chiusure parziali anche per la Stazione centrale di Milano e la stazione di Milano Porta Garibaldi, che, a causa dell’elevato numero di servizi che vi fanno capo, avranno presumibilmente un serio impatto sulla circolazione. In concomitanza ai lavori nelle due stazioni, è anche prevista la chiusura del Passante ferroviario di Milano nel mese di agosto”.

Altre interruzioni sono in programma, dice il Comitato, sulla linea Milano-Genova e sulla linea Milano-Domodossola, poi la Lecco-Sondrio-Tirano e la Colico-Chiavenna, ancora la Monza-Molteno-Lecco, la Como-Lecco e la Milano-Bergamo via Carnate da Ponte San Pietro a Bergamo. “Queste ultime due rimarranno chiuse anche tutto il 2026. Non si può che restare esterrefatti e basiti per quello che, in assenza di un forte e deciso intervento da parte del Governo regionale e nazionale, finirà con ogni probabilità per tradursi in un periodo di lacrime e sangue per i pendolari e gli utenti del trasporto ferroviario della Lombardia”.

Treni, i pendolari: a rischio anche i bus sostitutivi

“In aggiunta, è stato fatto capire che in molti casi non sarà possibile organizzare adeguati servizi sostitutivi con autobus per far fronte a tutte le esigenze. In altre parole, molti pendolari e viaggiatori rischiano di essere lasciati a piedi. Non si può ignorare che, sinora, è anche del tutto mancato il benché minimo coinvolgimento del territorio, in particolare degli enti locali e dei rappresentanti degli utenti e dei viaggiatori nella programmazione dei lavori e dei servizi sostitutivi” concludono i pendolari, per i quali in alcune località, come Varenna, non c’è nemmeno lo spazio per far passare gli autobus e così “sommando le varie chiusure, per almeno metà dei week end del 2025 le località rivierasche saranno prive di servizio ferroviario“.

Per il Comitato, Regione Lombardia dovrebbe attivare un tavolo con i Comuni e i pendolari per rivedere priorità e quantità dei lavori, cercando strade per ridurre i disagi e le sospensioni del servizio. “Occorre, inoltre, rivedere la programmazione facendo in modo che la durata dei lavori sia la più breve possibile, ad esempio con cantieri aperti ed operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I pendolari chiedono poi che venga esteso l’utilizzo di biglietti e abbonamenti sui mezzi urbani ed extraurbani e che sia riconosciuto l’indennizzo del 30% del prezzo dell’abbonamento stesso.

Treni, i pendolari: l’elenco completo dei lavori

Nodo di Milano

Stazione Centrale di Milano

Periodo dal 3 maggio al 13 dicembre 2025:

Chiusura di 98 giorni del fascio ovest, di 70 giorni del fascio ovest sussidiario e di 90 giorni del fascio est, con proseguimento nel 2026

Modifiche al servizio previste: attestamento treni in altri impianti, quali Milano Rogoredo e Milano Lambrate

Passante ferroviario di Milano

Tratta da Milano Certosa a Milano Rogoredo

Periodo dal 28 luglio al 27 agosto (28 giorni)

Interruzione completa con attestamento treni in altri impianti, quali Milano Rogoredo, Milano Lambrate, Milano Porta Garibaldi, Pioltello, nonché soppressioni

Stazione di Milano Porta Garibaldi

Periodo: dall’1 luglio al 29 agosto 2025 (60 giorni)

Chiusura dei binari da 17 a 20 (metà del fascio passante)

Limitazione delle corse in impianti limitrofi e/o deviazione in altri impianti del nodo, nonché soppressioni

Linea Rho-Milano Certosa

Periodo dal 15 giugno al 14 settembre 2025 (90 giorni)

Interruzione della circolazione di un binario

Limitazioni delle corse a Rho, Gallarate ed in altri impianti, nonché soppressioni

Linea Monza-Molteno-Lecco

Periodo dal 28 luglio al 24 agosto 2025 Interruzione della circolazione

Linea Como-Molteno-Lecco

Periodo dal 15 giugno al 13 dicembre 2025 con proseguimento nel 2026 Interruzione della circolazione

Linea Lecco-Bergamo/Carnate-Bergamo

Periodo 15 dicembre 2024 – 13 dicembre 2025 (365g) + proseguimento nel 2026 Interruzione della linea tra Ponte S. Pietro e Bergamo

Linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Colico-Chiavenna

Periodo 15 giugno – 14 settembre 2025

Interruzione del servizio per 90 giorni + n. 10 interruzioni da 72h

Tratta Calolziocorte-Lecco: n.1 interruzione da 72h periodo 19 settembre-21 settembre 2025

Tratta Carnate-Lecco: n.1 interruzione da 72h periodo

Stazione di Lecco: Periodo 15 giugno – 14 settembre Interruzione binari 4 e 5 per innalzamento banchine e ascensori, con limitazione di corse a Calolziocorte e soppressioni

Linea Milano-Genova

Per manutenzione straordinaria ponte fiume Po

Periodo 01 giugno-20 luglio 2025 (50g): circolazione su un solo binario Periodo 21 luglio-29 agosto 2025 (40g): interruzione completa

Periodo 30 agosto-28 settembre 2025 (30g): circolazione su un solo binario

Linea Milano-Domodossola

Periodi 8 giugno-27 luglio e 30 agosto-13 settembre 2025: interruzione tra Arona e Premosello (50g+15g) + tratta Sesto calende-Arona: circolazione binario unico periodo 8 giugno-27 luglio (50 g.)

+ tratta Somma Lombardo-Gallarate: interruzione linea di 96h dal 1 maggio al 4 maggio 2025

Linea Gallarate-Varese-Porto Ceresio

Periodo 28 luglio-24 agosto 2025 (30g)

Tratte Varese-Porto Ceresio, Varese-Gallarate, Bevera-Stabio Interruzione della circolazione

Linea Milano-Mortara

Periodo: estate 2025 (date non definite) – durata 30g Interruzione della circolazione

Linea Milano-Piacenza

Periodo: 27 febbraio – 02 marzo 2025 (4g) Interruzione della circolazione

Linea Cremona – Piacenza

Tratta Castelvetro – Piacenza

Periodo: 29 marzo – 27 aprile 2025 (30g) Interruzione della circolazione

Linea Brescia – Parma

Tratta: Torrile San Polo – Parma

Periodo: 05 luglio – 31 agosto 2025 (60g) Interruzione della circolazione

Linea Pavia – Mantova

Tratta: Bozzolo – Mantova

Periodo: 15 dicembre 2024 – 13 dicembre 2025 (365g) Nota: prosegue nel 2026