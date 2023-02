“Trascorri San Valentino con chi ami”, il Monza invita i tifosi ad assistere all’allenamento

Trascorri San Valentino con chi ami, ti aspettiamo! E in questo caso l’amore è l’AC Monza. La società ha così simpaticamente invitato tutti i tifosi a partecipare (fino a esaurimento dei posti disponibili) all’allenamento a porte aperte della squadra di Raffaele Palladino al centro sportivo monzese Luigi Berlusconi, martedì 14 febbraio alle 11.30. Un’iniziativa, quella degli allenamenti a porte aperte, iniziata da qualche settimana e che ha attirato via via sempre più supporter. Dopo il grande successo in trasferta al Dall’Ara di Bologna, il Monza il prossimo turno dovrà affrontare il Milan.