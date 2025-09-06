Tra Rovazzi, talk, dj set e Street Food Village: a Monza batte forte il Fuori GP 2025

Batte forte il cuore della città nelle giornate di Monza Fuori GP 2025. Musica, esibizioni, talk e incontri hanno scandito la serata di venerdì 5 settembre e ogni angolo del centro storico ha richiamato residenti, curiosi e turisti. Dal motorshow acrobatico di piazza Carducci che ha affascinato grandi e piccoli allo “Street food village” allestito ai boschetti reali, con proposte gastronomiche dai quattro angoli del pianeta, fino alla musica, con dj set ed esibizioni live in piazza Carrobiolo e piazza Cambiaghi, dove in tarda serata si è esibito Fabio Rovazzi: solo pochi passi per passare – folla permettendo – da un contesto all’altro, facendo lo slalom tra stand, esposizioni automotive, corner “food and beverage”.

Monza Fuori GP 2025: in piazza Trento e Trieste si è parlato di sport e inclusione, docufilm sui piloti monzesi al Binario 7

Senza trascurare, però, l’impegno sociale: venerdì sera sera sul palco di piazza Trento e Trieste si è parlato di sport e inclusione grazie alla partecipazione di tante associazioni del territorio, tra cui Silvia Tremodala e Il Veliero, mentre in piazza Roma si è discusso di prevenzione in fatto di disturbi del comportamento alimentare in compagnia di Peso Positivo.

Al teatro Binario 7, invece, è stato presentato il docufilm “La Monza dei piloti monzesi”, realizzato dalla cooperativa La Meridiana insieme a Easy Tv e a Generazione Senior. Ieri è stato anche il giorno dell’inaugurazione, ai musei civici, della mostra “Il giardino delle delizie”, dedicata al poliedrico artista Ugo La Pietra (mostra di cui il Cittadino è media partener), mentre via Bergamo ha accolto una “Red Experience” a cura di Campari e diverse attività commerciali, tra bar e negozi di abbigliamento, in via Italia, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto, hanno aderito alla “Grid night”, restando aperti in serata. Il programma di Monza Fuori GP 2025, promosso dal Comune di Monza, per la giornata di oggi, sabato 6 settembre, si arricchisce di ulteriori proposte: tutti i dettagli sul sito turismo.monza.it.