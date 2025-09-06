Video Ai Musei civici di Monza la retrospettiva “Giardino delle delizie di Ugo La Pietra”

I Musei civici di Monza ospitano il “Giardino delle delizie di Ugo La Pietra”. Per la prima volta la pinacoteca cittadina accoglie una retrospettiva dedicata alla poesia dell’artista che è architetto, designer ed è stato anche docente proprio all’Istituto statale di arte di Monza. Una stanza a lui dedicata per una mostra che è un’esplosione di segni e richiami alla natura, un angolo di riposo e contemplazione del contesto urbano contemporaneo.

In molti hanno voluto partecipare all’inaugurazione, alla presenza dell’artista e delle curatrici, Simona Bartolena e Simona Cesana, dell’assessora Irene Zappalà. Un progetto nato dalla collaborazione con la Leogalleries di Monza e l’Archivio Ugo La Pietra.

Nel giorno dell’inaugurazione abbiamo incontrato l’artista e le curatrici della mostra.