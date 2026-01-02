Indietro

Multimedia

Video
di

A Seveso il Capodanno per più piccoli, sul palco “Alby l’albero senza palline”

Capodanno anticipato per tanti bambini e per tante famiglie della Brianza, con lo spettacolo per i più piccoli, nel pomeriggio del 29 dicembre al Cinema Teatro Politeama di Seveso dove è stato rappresentato spettacolo “Alby l’albero senza palline” a cura del Teatro Contatto. In mezzo alle famiglie erano presenti il sindaco Alessia Borroni e l’assessore alla Cultura Michele Zuliani che hanno così inaugurato, con il capodanno anticipato dei piccoli, una serie di tre momenti pubblici, fino al conto alla rovescia del 31.

Correlati

Potrebbero interessarti