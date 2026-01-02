Video A Seveso il Capodanno per più piccoli, sul palco “Alby l’albero senza palline”

Capodanno anticipato per tanti bambini e per tante famiglie della Brianza, con lo spettacolo per i più piccoli, nel pomeriggio del 29 dicembre al Cinema Teatro Politeama di Seveso dove è stato rappresentato spettacolo “Alby l’albero senza palline” a cura del Teatro Contatto. In mezzo alle famiglie erano presenti il sindaco Alessia Borroni e l’assessore alla Cultura Michele Zuliani che hanno così inaugurato, con il capodanno anticipato dei piccoli, una serie di tre momenti pubblici, fino al conto alla rovescia del 31.