Video I “25 minuti di felicità” di Enzo Iacchetti: il libro presentato a Seregno

Enzo Iacchetti chiude l’anno dei grandi eventi culturali di Seregno alla Sala Gandini, presentando il suo libro “25 minuti di felicità”. Incalzato dalle domande di Eva Musci e davanti a una platea attenta di cittadini con l’assessore comunale alla Cultura Federica Perelli, il sindaco Alberto Rossi e anche rappresentanti del giornalismo nazionale, inevitabilmente il comico originario della provincia di Cremona ma cresciuto a Luino, è dovuto partire dalle recenti polemiche sul tema degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese.