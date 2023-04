Tigotà dopo l’arresto dei rapinatori: “Grazie a chi garantisce un presidio di sicurezza”

“Voglio ringraziare i Carabinieri per l’operazione che ha permesso di identificare i due malviventi che hanno preso di mira serialmente i nostri punti vendita”. Il presidente di Tigotà, Tiziano Gottardo, ha voluto esprimere pubblicamente i ringraziamenti all’Arma dopo gli sviluppi dell’arresto di due uomini ritenuti responsabili di sette rapine a mano armata in punti vendita della provincia di Monza e del Milanese.

Tigotà dopo l’arresto dei rapinatori: “Oltre ai carabinieri, grazie ai collaboratori che hanno mantenuto lucidità e calma”

“Gli uomini e le donne in divisa garantiscono un presidio di sicurezza fondamentale per le nostre attività – ha continuato – In Brianza grazie all’intervento della Sezione Operativa della Compagnia di Desio e della Tenenza di Paderno Dugnano è andata in scena una fattiva rappresentazione di come questo lavoro possa essere determinante. Rappresento con orgoglio più di 5mila collaboratori e collaboratrici che lavorano in quasi 700 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale e posso assicurare che la costante presenza delle forze dell’ordine rassicura tutti noi. Oltre ai Militari dell’Arma, ringrazio i nostri collaboratori che, pur in un momento di paura e pericolo, hanno mantenuto la lucidità e la calma a tutela di tutte le persone presenti nei negozi. A loro va la vicinanza dell’azienda e tutto il supporto del nostro team Security che collabora costantemente con le forze dell’ordine”.