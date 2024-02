“Supereroi” in Villa Reale a Monza: la mostra per sensibilizzare sul contrasto alla pedopornografia

Ad aprile, per tre giorni, sarà ospitata in Villa Reale, a Monza: si chiama “Supereroi” ed è una mostra, ma innanzitutto un progetto, che ha l’obiettivo di evidenziare il delicato e incisivo lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrastare la pedopornografia, l’abuso e l’adescamento online dei minori.

Si tratta di una mostra fotografica collettiva (a cura di Ester Lo Feudo, Marco Domizi e Giovanni Marcellino, con testi di Rsy Dalla Ragione) “viaggio emozionante nel cuore della battaglia contro il web nero”. Si tratta di una collettiva senza scopo di lucro per sensibilizzare e fornire consapevolezza: “su un fenomeno allarmante che colpisce le nuove generazioni”. Attraverso immagini coinvolgenti e testimonianze, “Supereroi” invita: “a riflettere sull’importanza di combattere l’adescamento online e di proteggere i più vulnerabili della società”.

Monza: “Supereroi” la collettiva in Villa Reale per evidenziare il lavoro della Polizia di Stato

Si tratta di fotografie: “che catturano l’innocenza compromessa dei minori, offrendo uno sguardo penetrante sulla corruzione che li avvolge online. Questi giovani, inconsapevoli eroi della loro vita quotidiana, diventano i protagonisti di una narrazione che svela la loro vulnerabilità e, al contempo, la loro forza interiore” dicono gli organizzatori.

E dalle immagini traspaiono anche: “le emozioni, delicate e contrastanti, provate dagli operatori di polizia, mentre esercitano con dedizione la loro professione facendo i conti con l’altalena emotiva che, coinvolge tutti i bambini che hanno conosciuto in questo scenario paradossale ma estremamente reale, e tutti quelli che sono riusciti abilmente a salvare”.

Supereroi, la mostra ideata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia

L’iniziativa, ideata e realizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia, è sostenuta da importanti partner come Terre des Hommes Italia che da dieci anni attraverso l’Osservatorio indifesa lavora con ragazzi e ragazze per renderli protagonisti di iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi del contrasto a bullismo, cyberbullismo e violenza online. E’ sostenuta da Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus, con sede principale a Gorgonzola e che si occupa da oltre dieci anni dei diritti fondamentali dei minori, a cominciare da quello all’istruzione.

A supportare il progetto anche il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (Corecom), “attivo da anni nella promozione e realizzazione di iniziative per la tutela dei minori online” che ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa promuovendone contenuti e finalità.

“Supereroi”: la prima tappa della mostra a Milano

L’esordio della mostra con ingresso gratuito sarà dall’1 al 4 marzo all’interno del palinsesto di Straordinarie iniziativa di Terre des Hommes in collaborazione con Fabbrica del Vapore e con il supporto del Comune di Milano, inserito l’appuntamento nella rassegna “Milano Città delle Donne” con orari dalle 9 alle 19. Dal 15 al 17 marzo tappa a Bergamo presso Palazzo della Provincia di Bergamo. Info: supereroimostra@gmail.com