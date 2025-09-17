Grande successo per l’evento “Fire & Friends” dello scorso fine settimana, promosso dall’associazione Amici dei Pompieri di Lissone. Tre giorni in cui la caserma lissonese, di viale Martiri della Libertà, ha aperto le porte per accogliere tantissimi bambini e famiglie per far vivere l’emozione di essere “eroe del fuoco”. Ad aprire le danze sono stati i giovanissimi ciclisti dello Sport Club Mobili Lissone che si sono sfidati in velocità proprio sul viale antistante la caserma.

Sabato e domenica, invece, spazio per le attività dedicate a grandi e piccoli, dalla Pompieropoli per i piccoli, al percorso ad ostacoli “Heros fireman experience outdoor” pensato per gli adulti: correre, superare gli ostacoli sino a spegnere le fiamme per immedesimarsi in Vigile del Fuoco.

Senza dimenticare la presenza, proprio nel giardino antistante la caserma, delle due realtà sportive lissonese Lissone Mtb e Mobili Lissone che hanno offerto la possibilità ai più piccoli di provare percorsi con le biciclette. Per entrambe le giornate gli amici del Comitato Maria Letizia Verga si sono occupati della cucina e dell’area ristoro.

«Sono stati giorni intensi, vedere i bambini felici di vivere l’emozione come fossero pompieri è una gioia – commenta Valerio Comasini, segretario dell’onlus Amici dei Pompieri di Lissone e volontario dello stesso distaccamento – oltre che una soddisfazione per tutti. Li ho osservati mentre osservavano alcuni video dei nostri interventi e il loro stupore, come quello degli adulti, mi ha colpito e, allo stesso tempo, emozionato. Un grande ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato con noi, a quanti sono venuti e, ai colleghi operativi che, nonostante la festa hanno comunque continuato l’attività».

Alla colonna sonora di questo speciale evento ci ha pensato “Radio Seveso” alternandosi con i ragazzi della cooperativa Il Brugo di Brugherio con la Ranger Music Band che hanno preso posto sul palco sabato sera.