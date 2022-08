Successo a Seregno per il tradizionale pranzo di Ferragosto per gli Over 65

Più di cento persone hanno partecipato lunedì 15 agosto a Seregno al pranzo di Ferragosto, promosso dall’amministrazione comunale, che ha voluto così offrire alla popolazione Over 65 la possibilità di trascorrere qualche ora in allegria ed in compagnia, in occasione della festività che maggiormente caratterizza il periodo tradizionalmente dedicato dai più alle vacanze estive. L’appuntamento è stato ospitato per la prima volta dalla sede della scuola primaria Moro di viale Tiziano.

Pranzo di Ferragosto: tante le realtà coinvolte

Un momento della preparazione delle pietanze servite in tavola (foto di Maurizio Esni)

A fare gli onori di casa nella circostanza è stata l’assessore alle politiche sociali Laura Capelli, affiancata dal collega William Viganò, che detiene le deleghe assessorili a bilancio, quartieri e sicurezza. Insieme a loro, è intervenuto anche monsignor Bruno Molinari, prevosto della città. Ai tavoli ha servito un gruppo di volontari, comprendente tra gli altri i consiglieri comunali Chiara Mandaradoni, Aurelio Tagliabue, Agostino Silva e Luca Lissoni. L’organizzazione ha coinvolto varie realtà, tra le quali gli uffici dei servizi sociali comunali, Seregno soccorso, Auto Amica, il centro diurno disabili ed il centro diurno Nobili.

Pranzo di Ferragosto: una tradizione trentennale

Alcuni dei componenti dell’organizzazione presenti (foto di Maurizio Esni)

Il pranzo di Ferragosto per gli anziani è una tradizione ormai consolidata sul territorio di Seregno. Il primo a proporlo, ormai una trentina di anni fa, fu il circolo culturale Seregn de la memoria, grazie all’intelligente vivacità di Pierino Romanò, indimenticata figura di politico ed animatore del mondo associativo locale.