Sportello Immobiliare Civico in municipio a Meda: tutte le risposte su vendite e affitto

A Meda partirà lo Sportello Immobiliare Civico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Santambrogio ha infatti siglato una convenzione con

Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), associazione di categoria attiva da oltre 45 anni, per l’apertura di uno Sportello Civico Immobiliare in municipio, dal mese di novembre.

Meda, lo Sportello Immobiliare Civico offrirà una prima consulenza gratuita

“L’obiettivo – fa sapere il Comune – è offrire, in modo particolare ai proprietari di alloggi, un servizio di prima consulenza immobiliare gratuita”. Si tratta di uno spazio dove il cittadino può ricevere informazioni sulla vendita o l’affitto di immobili, di carattere tecnico e procedurale, cenni sulla legislazione corrente, documentazione da predisporre prima di iniziare una vendita. Sarà uno sportello di sola consulenza.

Meda, lo Sportello Immobiliare Civico in municipio: non è un servizio per cercare casa

A breve il Comune renderà note tutte le informazioni circa orario, giorno e modalità di prenotazione degli appuntamenti. Non è quindi un servizio per la ricerca della casa. Il supporto si riferisce ad esempio a suggerimenti su documentazione, accertamenti preliminari, regolarità urbanistica, ispezioni catastali, vendibilità immobiliare, nonché commerciabilità degli immobili, aspetti generali e burocrazia sulla commerciabilità degli immobili, aspetti normativi in presenza di procedure esecutive sugli immobili ma anche questioni condominiali per commerciabilità degli immobili, aspetti catastali, contrattualistica e fiscalità nelle locazioni.