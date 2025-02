Speaker di New Radio Seveso e bluesman, addio a Tiziano Galli (Tiz Rooster)

Tra gli speaker storici di New Radio Seveso, ma anche, soprattutto, un musicista di altissimo livello, uno dei più grandi bluesman contemporanei italiani. Un uomo dai molteplici talenti e per tanti un amico indimenticabile. È scomparso davvero troppo presto Tiziano Galli, in arte Tiz Rooster, storica voce della città e stimato cantante di genere folk e blues con i suoi T-Roosters, il gruppo nato dall’amore per le sonorità afroamericane capace di portare per tutta la Penisola le note più calde e suadenti e di partecipare anche ai festival americani, come l’International Blues Challenge di Memphis.

Addio a Tiziano Galli, New Radio Seveso in lutto

Malato da tre anni di un male che purtroppo non è riuscito a sconfiggere, Galli lascia moltissimi amici a Seveso, tra i quali i colleghi della radio: «Purtroppo in tutto questo tempo non è più riuscito ad imbracciare la chitarra e a regalarci una delle sue grandiose esibizioni», ricorda Mauro Cattani. «Però non è mai mancato lo spirito e la voglia di fare. Insieme abbiamo avuto tante idee e moltissime altre avremmo voluto portarle a termine. Purtroppo non c’è stato il tempo, ma sono sicuro che riusciremo a dedicargli tanti momenti».

«Sabato alla funzione per l’ultimo saluto a Tiziano cercherò di incontrare quanti più amici musicisti possibile e proverò a coinvolgerli nel progetto. Sono sicuro che in tantissimi aderiranno, proprio per onorare il suo spirito così eccezionalmente disponibile e brillante. Tiziano aveva il desiderio di portare la sua musica e la musica di tantissimi altri artisti sulle strade della nostra città e proveremo in tutti i modi ad esaudire il suo sogno. Sarà una giornata semplice e fantastica, fatta di musica e di arte. Speriamo di potercela fare».

Addio a Tiziano Galli a Seveso, salì anche sul palco di Sanremo

In carriera Tiziano Galli è stato uno tra i bluesman più conosciuti ed apprezzati dell’epoca moderna. Ha girato l’Italia con la sua musica e pubblicato dodici dischi, oltre che numerosissimi pezzi. In più è stato protagonista della realizzazione di un musical su Elvis e anche di un’apparizione sul palco del Festival di Sanremo nel 2020 con Rita Pavone e nel video della canzone Niente (Resilienza 74). L’artista è stato ricordato da tantissimi amici anche sui social, tutti increduli per la notizia, tutti dispiaciutissimi per aver perso una persona così bella.