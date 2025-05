Spaccio di droga nel Parco Groane, arresti a Limbiate e Desio

Detenzione e spaccio di droga nel Parco delle Groane, nuovi arresti. I carabinieri della Stazione di Cesate hanno dato esecuzione a Limbiate e Desio a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti di quattro maghrebini tra i 28 e i 39 anni, due dei quali già arrestati in flagranza di reato nel 2024. Il provvedimento è arrivato all’esito di indagini, condotte tra ottobre 2023 e marco 2024 nei confronti di un presunto “sodalizio criminale” che avrebbe spacciato cocaina, eroina e hashish nel parco, nel territorio comunale di Cesate.

Spaccio nel Parco: documentate novanta cessioni di stupefacenti

Anche attraverso telecamere i militari hanno documentato oltre novanta episodi di spaccio. Inoltre hanno effettuato 25 sequestri di sostanze stupefacenti a carico di altrettanti acquirenti, fermati poco dopo l’acquisto all’interno del polmone verde e quindi identificato, anche attraverso testimonanze e individuazioni fotografiche, i quattro indagati e tre complici, sempre di origine maghrebina, denunciati in stato di libertà. Nell’ambito dell’operazione sono state sequestrate complessivamente 74 dosi di cocaina, 14 dosi di eroina, 5 dosi di hashish e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

I due indagati ancora in libertà, senza fissa dimora, sono stati individuati a Limbiate e Desio in due distinte occasioni durante attività di controllo all’interno del parco e con attività info-investigativa e sono stati associati nelle case di reclusione di Milano e Monza.