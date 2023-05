Sovico, siringa al parco giochi: allarme tra le famiglie, scattano controlli

Siringa nel parco giochi di via Vittorio Veneto, a Sovico: scatta l’allarme tra i genitori. Non è il primo ritrovamento, perché ad inizio anno alcune famiglie avevano già segnalato la presenza di siringhe in un’altra zona del paese, ovvero nell’area verde presente a pochi passi dal centro sportivo comunale. Come nel caso precedente, sono scattati i controlli delle forze dell’ordine. Il passaparola ha di fatto innescato una allerta tra i frequentatori dell’area attrezzata in questione, evidentemente soprattutto famiglie con bambini.

Sovico, siringa al parco giochi: l’area di via Vittorio Veneto ha anche l’area cani

L’ultimo episodio venuto alla luce riguarda il parco di via Vittorio Veneto che, a seguito di intervento di riqualificazione, fa spazio anche ad un’area cani. Proprio a ridosso di questo ambito, non lontano dal muro di cinta, una cittadina ha rinvenuto una siringa e la segnalazione è partita. Il tam tam ha comprensibilmente generato anche preoccupazione, ma le autorità preposte sono state celermente informate dei fatti.

Sovico, siringa al parco giochi: programmate verifiche periodiche

La situazione sarebbe sotto controllo, tuttavia i controlli saranno continui. Le forze dell’ordine a seguito del ricevimento della segnalazione hanno disposto verifiche nell’immediato e ne sono state programmate di periodiche nell’area, come già in passato per le altre zone in cui il fenomeno era stato evidenziato. L’area verde attrezzata di via Vittorio Veneto potrebbe essere frequentata soprattutto nelle ore serali e notturne da chi poi abbandona sul posto le siringhe. La zona è dunque tenuta sotto osservazione.