Sovico più sicura, 12 pattuglie serali per tutta l’estate

Pattugliamenti estivi: la polizia locale di Sovico conferma 12 servizi da giugno a settembre. Sicurezza in primo piano. Nel 2023 sono iniziati i servizi serali voluti dalla giunta guidata dal sindaco di centrodestra, Barbara Magni. Nel 2024 anche a seguito del potenziamento dell’organico della polizia locale sono stati attivati 12 servizi nel periodo da giugno a settembre, coprendo la fascia oraria dalle 20 alle 2 di notte. “Anche per il 2025 abbiamo confermato i 12 servizi serali, questo dimostra concretamente quanto l’amministrazione sia attenta e sensibile al tema sicurezza” dichiara l’assessore Mattia Barni “in una realtà come la nostra soprattutto in termini di unità operative, riuscire ad effettuare 12 servizi serali nel periodo estivo rappresenta uno sforzo non comune. Mi sento di ringraziare il comandante e tutti gli agenti per i servizi serali che inizieranno nei prossimi giorni, volti a prevenire, controllare, monitorare e reprimere fenomeni di disturbo per la sicurezza del nostro territorio”. Mirati alla verifica delle segnalazioni dei cittadini relative a schiamazzi, degrado, disturbo in orario serale/notturno non coperto dal servizio della polizia locale. “Saranno effettuati controlli di polizia stradale, con posti di controllo; polizia amministrativa, con controlli nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande, antidegrado, con controlli nelle aree verdi, della biblioteca, del municipio, laghetto Belvedere, scuole, zona industriale- precisa il comandante Giovanni Laiso – il controllo sul territorio sarà capillare e volto a reprimere le situazioni di degrado tra le quali quelle che recentemente hanno provocato danneggiamenti alle strutture delle aree verdi”. A tal proposito gli agenti sabato 17 maggio hanno effettuato un servizio notturno che ha portato all’identificazione di giovani frequentatori dei parchi comunali ai quali è stato ribadito di mantenere un comportamento rispettoso del patrimonio