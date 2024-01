Sovico, la protesta di via Galilei contro la velocità: danneggiata un’auto parcheggiata

Via Galilei a Sovico: petizione in municipio per la situazione viabilità. Sono 25 le firme raccolte dai residenti della via con cui chiedono al sindaco Barbara Magni “l’adozione urgente e necessaria di interventi che possano ripristinare condizioni di sicurezza oggi del tutto inesistenti, quali l’installazione di dissuasori di velocità e di un rilevatore di velocità nel tratto interessato“.

Tutto ha origine da una modifica alla viabilità, dalla velocità delle auto in transito, da un veicolo parcheggiato e ritrovato danneggiato. Nessun vandalo, come ipotizzato, ma un incidente stradale. Dovuto proprio alla velocità.

Sovico, la protesta di via Galilei contro la velocità: la petizione al sindaco dopo le recenti modifiche alla viabilità della zona

I cittadini descrivono la situazione della via che viene giudicata “foriera di gravi pericoli per cose e persone che minano da sempre e, oggi ancor di più, la serenità degli esponenti“.

Lo stato dell’arte prende in esame quanto si sta verificando soprattutto con la recente istituzione del nuovo senso unico nella vicina via Gioia, decisa dal Comune di Sovico nell’ambito di una sistemazione della zona di Cascina Canzi. Le ripercussioni viabilistiche sulla via Galilei, a doppio senso di marcia e sulla quale insistono diverse abitazioni, sono evidenti in termini di aumento della circolazione.

I residenti parlano infatti di “transito ad alta, spesso altissima velocità di veicoli ad ogni ora del giorno e della notte” con “un aggravamento in seguito all’introduzione del senso unico di marcia nella adiacente via Gioia, circostanza che ha intensificato il passaggio di veicoli nella via Galilei per raggiungere la strada provinciale Monza-Carate ed il centro città”.

Sovico, la protesta di via Galilei contro la velocità: nei giorni scorsi un veicolo ha urtato violentemente un’auto in sosta

Il rischio incidenti si è palesato l’11 gennaio con un veicolo che ha urtato violentemente un’auto in sosta al civico 9 causando ingenti danni ma, fortunatamente, la vettura era appena stata abbandonata da una donna e dalla figlia di 4 anni, circostanza poi rilevata dalla Polizia Locale.

Situazioni che sarebbero pressoché quotidiane e che costringono gli abitanti ad estrema cautela nell’attraversamento della via. I firmatari chiedono quindi al sindaco di Sovico di attuare interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza della via, certi che la petizione prenda in considerazione questioni di primaria importanza per la sicurezza e l’incolumità delle famiglie.