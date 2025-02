L’istituto comprensivo “Paccini” di Sovico festeggia 50 anni dall’istituzione dell’indirizzo musicale. Pilastro della formazione scolastica, inizia nella scuola primaria e prosegue nella secondaria di primo grado con lo studio dello strumento.

Sovico: istituto comprensivo Paccini, 8 classi e sei strumenti proposti

«La musica ha un valore formativo, aiuta a crescere e a far emergere talenti – spiega uno dei docenti di strumento musicale, Silvia Salvadori– per usare una metafora potremmo dire che la scuola fornisce a tutti lo stesso terreno, nel tempo assistiamo alle fioriture. Ci sono ragazzi che frequentano il conservatorio e fanno della musica la loro professione». Sovico: istituto comprensivo Paccini,

Sono 8 le classi d’indirizzo musicale, 6 gli strumenti proposti: pianoforte, chitarra, percussioni, flauto traverso, clarinetto e violino. L’istituto ha coltivato passione all’interno di un preciso percorso di studi in una realtà dinamica al passo coi tempi, distinguendosi a livello nazionale. L’orchestra della scuola, così come i numerosi riconoscimenti ottenuti dall’istituto, sono un fiore all’occhiello.

Sovico: istituto comprensivo Paccini, martedì 25 febbraio si apre l’edizione 2025 della rassegna “Musica a scuola”

E fra le più apprezzate iniziative rientra la prestigiosa rassegna concertistica “Musica a scuola” che, con la direzione artistica del professor Antonio Di Sanza, permette ai giovani di interagire con professionisti del settore durante le lezioni- concerto.

La rassegna 2025, promossa con i contributi di Comune, Pro Loco e Comitato Genitori di Sovico, celebra il 50esimo del Paccini e si apre martedì 25 febbraio, alle 20.30, con Leonardo Zoncati e Ivan Maliboshka, per proseguire martedì 4 e 11 marzo con altri musicisti e chiudersi giovedì 20 marzo con il concerto dei docenti.

«Un sogno? Un auditorium che possa accogliere concerti e saggi – conclude Salvadori – l’aula polifunzionale ha una ridotta capienza e per questo ci appoggiamo ad enti esterni come cinema o teatri, sarebbe bello poter offrire un concerto senza limitazioni di posti».

«Il mio insediamento nell’istituto Paccini come dirigente scolastica è avvenuto a novembre – dichiara Concetta Marino – sono orgogliosa ed onorata di entrare a far parte di questa prestigiosa comunità: l’indirizzo musicale è un’opportunità preziosa per i ragazzi che, oltre ad apprendere nuove abilità, attraverso la musica impareranno ad esprimere idee e sentimenti con un linguaggio nuovo, si confronteranno con i loro coetanei nel suonare brani di musica d’insieme, e vivranno l’esperienza dell’orchestra arricchente dal punto di vista musicale, ma soprattutto educativo, comunicativo e relazionale. Rivolgo un ringraziamento particolare ai docenti di strumento musicale Di Sanza, Salvadori, Paletta, Moletta, Fumi, Leone, Rausa, Di Blasi e Maltecca che con dedizione e professionalità promuovono la musica come attività inclusiva e di eccellenza».