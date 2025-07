Risulta ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza, il ragazzino di 12 anni che martedì 29 luglio è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via San Carlo a Sovico. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne – che dovrebbe risiedere in paese- si trovava in sella alla sua bicicletta e stava transitando nella via quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è avvenuta la collisione con un’automobile. L’incidente si è verificato poco prima delle 16 a pochi passi da cento storico di Sovico.

Incidente in via San Carlo a Sovico: il ragazzo era in sella alla sua bici, dinamica al vaglio delle forze dell’ordine

Scattato l’allarme, i soccorsi sono stati immediati. Sul luogo dell’impatto si sono precipitate ambulanza e automedica. Per i rilievi sono giunti gli agenti della Polizia locale di Sovico e i carabinieri della Compagnia di Monza. Secondo quanto appreso, gli operatori del 118 – giunti sul posto in codice giallo – hanno provveduto a stabilizzare il giovanissimo che è poi stato trasportato all’ospedale di Monza in codice rosso. Le sue condizioni sono infatti apparse più serie del previsto.

Il minorenne risulta ricoverato nel reparto di neurorianimazione. La prognosi è riservata. Le forze dell’ordine chiariranno la dinamica di quanto accaduto ed accerteranno le responsabilità. Sono intanto ore di forte apprensione per le condizioni di salute del minorenne di Sovico.