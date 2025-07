Macherio: incidente a Bareggia, grave un motociclista di 20 anni

Grave incidente stradale a Macherio: motociclista di 20 anni in codice rosso all’ospedale. C’è apprensione per le condizioni di salute di un giovane che, in sella a una moto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Belgioioso, nella frazione di Bareggia di Macherio.

Macherio: incidente a Bareggia, ricoverato in codice rosso al San Gerardo di Monza

L’incidente si è verificato intorno alle 17 di lunedì 28 luglio quando, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Monza, il motociclista e un’auto si sono scontrate in modo violento. Le condizioni del giovane, che sarebbe residente a Macherio, sono apparse serie. I soccorsi, allertati in codice rosso, hanno praticato le cure del caso e il 20enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

Macherio: incidente a Bareggia, dinamica al vaglio delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, nel cuore della frazione Bareggia, sono giunti i carabinieri della stazione di Biassono e della compagnia di Monza insieme agli agenti della Polizia locale di Macherio. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione pare che lo scontro tra il motociclista e l’automobile sia stato frontale. C’è molta apprensione per il giovane che risulta ricoverato in gravi condizioni al nosocomio monzese.