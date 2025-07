A Monza scontro tra due auto in viale Cavriga, in Valassina si ribalta con la Fiat 500

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 14 luglio, attorno alle 16, a Monza, nel bel mezzo del Parco, in viale Cavriga, dove per cause al vaglio della Polizia locale due auto si sono scontrate. Nulla di grave per gli automobilisti e i passeggeri coinvolti, due donne di 50 e 70 anni e un uomo di 72, soccorsi in codice verde, ma il viale, pur in un lunedì di pieno luglio, ha visto degli inevitabili rallentamenti anche per consentire i rilievi e la messa in sicurezza delle auto coinvolte.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con un mezzo dalla sede centrale di Monza. Il personale paramedico inviato da Areu ha preso in carico i feriti, trasportati in codice verde.

La 500 ribaltata in Valassina (foto Vigili del fuoco MB)

L’incidente in Valassina nel tratto tra Carate e Seregno: soccorsa una 22enne

Un altro incidente è avvenuto sempre nel pomeriggio di lunedì questa volta sulla Statale 36 Valassina, attorno alle 15.45 in direzione sud nel tratto Carate Brianza – Seregno Centro. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia stradale una Fiat 500 si è ribaltata e la conducente 22enne è stata soccorsa in codice giallo e portata all’ospedale San Gerardo di Monza. I vigili del fuoco sono intervenuti con unautopompa dal Distaccamento di Seregno e un carro fiamma del Distaccamento di Lissone per la messa in sicurezza del veicolo mentre la Stradale ha gestito la viabilità.