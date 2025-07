Vimercate, incidente in tangenziale: motocilista soccorso in codice rosso e portato a Niguarda

E’ stato trasportato in codice rosso con l’elicottero del 118 all’ospedale Niguarda di Milano un motociclista coinvolto nel pomeriggio di martedì 29 luglio in un incidente stradale lungo la Tangenziale Est all’altezza di Vimercate, in direzione Usmate Velate, nelle vicinanze del tunnel che passa per la città brianzola. Due, secondo quanto comunicato dalla Agenzia emergenza urgenza le persone coinvolte, due uomini di 37 e 58 anni. Sul posto si sono portate due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Il secondo ferito è stato portato in codice giallo in ambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi e regolare il traffico. Inevitabili, nonostante il periodo estivo, lunghe code lungo la carreggiata interessata.