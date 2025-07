Brugherio, scontro sulla A51: un veicolo si ribalta oltre il guardrail

Incidente stradale con ribaltamento nella tarda serata del 27 luglio lungo la A51 Nord – Tangenziale Est, all’altezza della uscita 13 Cernusco-Brugherio. Sul posto si sono portati mezzi di soccorso, il conducente è stato soccorso in codice giallo, comprese squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. Il ribaltamento sarebbe stato conseguenza di un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e un veicolo commerciale. Per cause in corso di accertamento i due mezzi sono entrati in collisione e dopo l’impatto il veicolo commerciale si è ribaltato, terminando la corsa oltre il guardrail.

Le squadre intervenute hanno soccorso le persone coinvolte e provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati. Presenti due mezzi provenienti dalla sede centrale di Monza e dal distaccamento di Lissone Presenti le forze dell’ordine per i rilievi.