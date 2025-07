Solaro, abbandonano il borsone pieno di droga e fuggono nel Parco delle Groane

Hanno pensato fosse più comodo alleggerirsi del carico e darsela a gambe, come dei moderni bucanieri, piuttosto che sfidare la sorte cercando di sfuggire ai carabinieri portandosi dietro il loro borsone pieno di droga.

È l’epilogo dell’inseguimento effettuato dalle forze dell’ordine a Solaro, nelle aree a ridosso del Parco delle Groane, domenica scorsa. I militari erano al lavoro per una delle consuete attività anti-spaccio che vengono costantemente organizzate sul territorio, in particolare nelle aree boschive, quando hanno notato dei sospetti. Due soggetti sono stati visti mentre eseguivano alcune manovre inconsuete.

Solaro, spacciatori in fuga abbandonano il supermarket della droga

All’alt intimato dai carabinieri in servizio della stazione di Solaro, i due uomini, entrambi di origini straniere, presumibilmente nordafricani, come tanti dei soldatini delle bande di pusher che si sono spartite le aree boscose di mezza Lombardia, hanno subito cercato di darsi alla fuga. La corsa a perdifiato si è diretta verso la vegetazione del Parco delle Groane, facendo perdere le proprie tracce nonostante l’inseguimento a piedi da parte della pattuglia.

Durante il tentativo di allontanarsi per trovare riparo o magari l’appoggio di un’auto di vedetta come tante che girano attorno ai boschi, uno dei due sospetti ha lasciato a terra il borsone che aveva in spalla. I carabinieri hanno proseguito nell’inseguimento, ma una volta persa la pista sono tornati indietro per scoprire che all’interno c’erano svariate dosi di eroina, cocaina e hashish già pronte alla vendita, oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. È stato tutto sequestrato, ma degli spacciatori più nessuna traccia.