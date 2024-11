Seveso, rapina con coltello sul treno: due quindicenni arrestati dai carabinieri

Due minori arrestati per rapina, un terzo denunciato: i fatti sono accaduti nel pomeriggio del 1° novembre su un treno della tratta ferroviaria Como-Monza. Vittima un 18enne affrontato dai ragazzi, tutti quindicenni, uno dei quali armato di un grosso coltello. A dare l’allarme è stato lo stesso 18enne che ha chiamato il 112 facendo intervenire i carabinieri della Sezione Radiomobile di Seregno alla stazione di Seveso. Ai militari ha detto che i tre sconosciuti gli si sarebbero avvicinati e uno gli avrebbe sottratto un cappellino che indossava. Alla sua reazione sarebbe stato minacciato mostrando il coltello che nascondeva sotto il giubbotto.

Il coltello usato dai rapinatori 15enni

Seveso, la rapina a un 18enne sul treno da Camnago: tre individuati dai carabinieri

La pattuglia ha identificato di lì a poco i tre presunti responsabili, che erano nel frattempo scesi dal treno. Condotti al Comando compagnia di Seregno sono stati identificati. Due, di Cesate e Mozzate, sono stati tratti in arresto, il terzo, di Longone al Segrino, denunciato in stato di libertà. Il coltello è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Come disposto dal

Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica minorile di Milano, gli arrestati sono stati tradotti presso il Centro di Prima Accoglienza “Cesare Beccaria” di Milano.