Seveso, la polizia locale sanziona un trentenne, sorpreso alla guida senza avere la patente

I controlli viabilistici disposti dai comandi di polizia locale di Seveso e Meda continuano a produrre buoni risultati. Nell’ultima settimana le pattuglie sono tornate sulle strade di maggior scorrimento dei due territori comunali, per una serie di pattugliamenti e posti di blocco serali atti a scongiurare ad esempio la guida in stato di alterazione o altre infrazioni del codice della strada. In un caso, su corso Isonzo a Seveso, gli agenti hanno fermato un 30enne residente a San Giuliano Milanese che… non aveva mai conseguito la patente. Assurdo nel 2024, ma ancora succede.

Polizia locale: anche Limbiate partecipa ai servizi sovracomunali

Per oltre 10 anni, a quanto pare, l’uomo ha guidato senza il permesso ed è sempre riuscito a sfangarla. Non questa volta però perché le forze dell’ordine hanno comminato un verbale di 5100 euro ed il fermo dell’auto per 90 giorni. I controlli sono proseguiti nei primi giorni della settimana sulle strade principali delle due città, in particolare a ridosso degli accessi alla Milano-Meda, e non sono emerse criticità particolari. La convenzione, che sviluppa il servizio sovracomunale, è stata ampliata alla fine dell’anno al Comune di Limbiate che si aggiunge all’iniziativa con personale e mezzi.